В Киеве банда квартирных воров при побеге протаранила 10 автомобилей

Полиция задержала в Киеве четверых квартирных воров — иностранных граждан, которые при попытке побега протаранили 10 автомобилей, в том числе авто полиции, а также совершили наезд на двух правоохранителей.

Как сообщил в среду отдел коммуникации полиции Киева, 13 октября в дежурную часть Днепровского управления полиции поступило сообщение о том, что неизвестные ограбили квартиру, когда хозяева были дома. Следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Столичные оперативники, получив информацию о деятельности в Киеве преступной группы, «специализировавшейся» на кражах и грабежах из квартир, начали документирование их преступной деятельности. Ночью 28 октября правоохранители задержали четверых иностранцев после попытки ограбить жилье в Деснянском районе.

Подозреваемые пытались покинуть двор на машине, но их авто заблокировали оперативники.

«В ответ на требование полицейских выйти из автомобиля злоумышленники заблокировались в салоне машины и пытались убежать, протаранивая при этом припаркованные автомобили, в том числе служебный автомобиль полицейских. В целом они повредили десять машин. Кроме того, двигаясь задним ходом, они совершили наезд на двух сотрудников полиции, которые получили ссадины и ушибы. Несмотря на все попытки скрыться с места происшествия, их задержали», — рассказал подробности задержания начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

По его данным, все задержанные — граждане другого государства. Двое из них находятся под следствием за совершение аналогичных преступлений в Соломенском районе Киева, еще один неоднократно судим за совершение квартирных краж.

Во время обысков по месту жительства фигурантов изъяты несколько единиц оружия, происхождение и вид которого будет установлено после экспертизы. Кроме того, в помещениях изъяли наборы отмычек и ключей, которые могли использоваться при совершении преступлений.

Среди изъятого — ювелирные изделия, столовые приборы, часы, телефоны. Доказана причастность задержанных к совершению трех квартирных краж в Киеве, Киевской и Житомирской областях и одного ограбления квартиры в столице.

По факту последнего правонарушения следователи начали два уголовных производства: по факту кражи (ст. 185 УК Украины) и по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 348 УК). Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.