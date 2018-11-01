США обошли Россию по количеству добываемой нефти

В соответствии с данными статистического подразделения Министерства энергетики США в августе в стране добывали 11,346 млн барр. нефти в день, тогда как в России этот показатель равнялся 11,21 млн барр., указывает Bloomberg. Произошло это как за счет компаний, работающих в Мексиканском заливе, так и благодаря производителям сланцевой нефти в Техасе, Колорадо и Северной Дакоте.

Аналитики Bloomberg считают, что превосходство США может оказаться временным. По предварительной информации, в сентябре Россия вновь вышла вперед, увеличив добычу на фоне американских санкций против Ирана и кризиса в Венесуэле.

США были лидером по добыче нефти до 1974 года, когда первое место по этому показателю занял Советский Союз. К концу 1970-х годов СССР добывал на треть больше нефти, чем США, а в конце 1980-х отставание Соединенных Штатов составляло порядка 50%. Сократить отставание от лидеров и обойти в начале текущего года Саудовскую Аравию американцам удалось благодаря разработкам сланцевой нефти и изменениям в законодательстве, которые позволили вести разработки на шельфе Аляски.

По прогнозу BP, к 2035 году именно США будут крупнейшим в мире производителем жидких углеводородов с объемом производства около 17 млн барр. в сутки. Что касается России, то ей BP предсказала увеличение среднесуточной добычи до уровня 12 млн барр.