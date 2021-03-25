Россия обогнала Саудовскую Аравию по поставкам нефти в США

США значительно нарастили объемы поставок нефти и нефтепродуктов из России в 2020 году, пишет Bloomberg.
В течение многих лет российские нефть и нефтепродукты составляли менее 0,5% американского импорта, однако за последнее десятилетие поставки резко выросли. В итоге в 2020 году российские нефть и нефтепродукты составляли рекордные 7% поставок в США, сообщает агентство. В сутки Россия поставляла в среднем 538 тыс. барр., тогда как Саудовская Аравия — 522 тыс. барр.
Одним из основных российских продуктов, закупаемых США, является мазут, уточняет Bloomberg. В стране его используют для поддержания работы установок по производству бензина.
В 2020 году крупнейшими импортерами российской нефти были Valero (55 млн барр.) и Exxon (50 млн барр.), вдвоем они составляли почти 50% импорта.
На рост российских поставок повлияли американские санкции, которые Вашингтон ввел против Венесуэлы и режима Николаса Мадуро, пишет Bloomberg. Власти США обвиняют Мадуро в коррупции и намеревались лишить его доходов от продажи нефти. Они вводили санкции против самого президента, нефтяной госкомпании PDVSA, нефтяных танкеров и владеющих ими компаний. Также США запрещали всем нефтяным компаниям и перерабатывающим предприятиям вести деловые отношения с венесуэльскими компаниями.
Кроме того, на поставки повлияло сокращение добычи входящими в ОПЕК странами, а также сокращение Саудовской Аравией объемов импортируемой нефти в США до самого низкого с 1985 года уровня, отмечает издание.
За первую половину 2020 года экспорт нефтепродуктов из России в США достиг максимума за 16 лет, составив 9,1 млн т в натуральном выражении. По сравнению с тем же периодом предыдущего года поставки выросли в 2,3 раза. Наиболее заметно вырос импорт российского мазута.
При этом в стоимостном выражении рост был не так заметен из-за низкой цены на нефть (с $1,7 млрд до $2,2 млрд).
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