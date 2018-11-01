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Россия заблокировала бизнес народного депутата Украины в Липицке

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Россия заблокировала бизнес народного депутата Украины в Липицке

Скандальный украинский политик, член Радикальной партии Сергей Рыбалка, как и другие «радикалы» попал в список лиц, против которых Россия ввела экономические персональные санкции. Однако, если большинству членов РПЛ бояться нечего, то вот у Рыбалки вскоре могут возникнуть большие бизнес неприятности, пишет Багнет.

Как отмечает издание, дело в том, что семье народного депутата принадлежит снэковый завод в Липецке. С Рыбалкой и членами его семьи этот актив связан через четь оффшорных компаний. Более того, липецкое предприятия выпускает для российского рынка снэковую продукцию, которая один в один схожа с украинскими брендами Рыбалки. Также, все торговые марки российских снэков, выпускаемые в Липецке, были зарегистрированы на тех самых оффшорах, что и украинские бренды Рыбалки.

К примеру, жареные фисташки Red снэковой корпорации радикала S.Group производят в Украине уже не первый год. ТМ Red приблизительно с 2015 года принадлежит кипрской компании Dianatus Management Limited. В период с 2011 до 2015 года эта торговая марка принадлежала другому оффшору - Soldex Limited.

Тем временем на территории Российской Федерации выпускаются абсолютно идентичные украинским фисташки Red City. В том, что украинская ТМ Red и российская ТМ Red City являются братьями-близнецами, усомниться сложно. Фисташки имеют не только одинаковый логотип и упаковку, но и ассортиментный ряд, пишут журналисты.

При этом российский бренд Red City длительно время был зарегистрирован на оффшорной компании Soldex Limited (Британские Виргинские острова). Той самой компании, что владела и украинским брендом Рыбалки - Red.
В России фисташки Red City и другие снэки Рыбалки выпускает ООО “Мега Трейд”. Компания располагает производственными мощностями в Липецке по адресу: пер.Пестеля, 38.

Примечательно, что этот самый завод на производство другого своего снэка - жареных семечек «Semki» - депутат Рыбалка лицензировал лично еще в 2009 году. 



Поскольку введение персональных экономически санкции РФ предполагает запрет на финансовую деятельность, блокирование (замораживание) безналичных денежных средств и запрет на вывод капитала за пределы России, Рыбалка рискует потерять часть своего семейного бизнеса, считает издание.

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В целом, Россия сама сделала то, на что длительное время не решался Совет национальной безопасности и обороны Украины, который регулярно вводить антироссийские ответные санкции. И пока СНБО не считал за нужное заблокировать российский бизнес человека, имеющего статус народного депутата Украины, в РФ это сделали самостоятельно, резюмируют журналисты.

Россия, санкции, Сергей Рыбалка
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