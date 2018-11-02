Fitch повысило рейтинги «Укрзализныци»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило рейтинги ПАО «Укрзализныця» до уровня «B-», прогноз «стабильный», сообщается в пресс-релизе агентства в пятницу.
Обновление рейтинга учитывает оценку автономного кредитного профиля «Укрзализныци» (SCP), который в сочетании с неизменным применением Fitch нисходящего подхода в соответствии с критериями для правительственных организаций (GRE) приводит к тому, что рейтинги ПАО выравниваются с рейтингами Украины (B-, «стабильный»).
Обновление рейтинга дефолта эмитента (РДЭ) в национальной валюте объясняется реструктуризацией большинства местных долговых обязательств, бессрочным снятием нереструктурированного местного долга с перекрестных дефолтов по непогашенным евробондам и выведением долга «Донецкой железной дороги» из перекрестного дефолта в связи с введенным правительством мораторием по обслуживанию этой задолженности.
Рейтинг облигаций Shortline Plc вырванивается с долгосрочным РДЭ ПАО, отражая мнение Fitch, что эти ценные бумаги представляют собой прямые безусловные приоритетные необеспеченные обязательства «Укрзализныци» и являются равными по очередности исполнения со всеми другими существующими и будущими необеспеченными и несубординированными обязательствами.
Как сообщалось, «Укрзализныця» в мае 2013 года разместила дебютный выпуск еврооблигаций на $500 млн со сроком обращения пять лет через специально созданную компанию Shortline PLC.
Еврооблигации «Укрзализныци» вместе с ценными бумагами Ощадбанка и Укрэксимбанка, были включены в периметр реструктуризации внешнего суверенного и гарантированного государством долга, инициированной Минфином Украины после утверждения МВФ новой четырехлетней программы расширенного финансирования EFF для Украины на $17,5 млрд.
В марте 2016 года «Укрзализныця» реструктуризировала еврооблигации, пролонгировав срок погашения до 15 сентября 2021 года и повысив процентную ставку с 9,5% до 9,875% годовых. Также был изменен график погашения основной суммы займа: 60% должно быть оплачено в 2019 году, 20% — в 2020 году и 20% — в 2021 году.
В конце ноября 2017 года «Укрзализныця» обратилась к держателям ценных бумаг с просьбой одобрить отказ от кросс-дефолта по евробондам в связи с реструктуризацией части внутренней задолженности.
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