Телеканал HBO возмутился фото Трампа со слоганом «Санкции близко»

В телеканале HBO заявили, что считают нежелательным использование их товарных знаков в политических целях, передает телеканал CNBC.
Ранее президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter свое фото, на котором была надпись «Санкции близко» (Sanctuons are coming).
«Мы не были в курсе этого сообщения и предпочли бы, чтобы наши товарные знаки не присваивались ради политических целей», — цитирует телеканал заявление HBO.
Фраза «Санкции близко», использованная Трампом схожа с девизом дома Старков из сериала «Игра престолов», который звучит как «Зима близко» (Winter is coming). Кроме того, как отмечает CNBC, президент США использовал шрифт, похожий на тот, который использует HBO в промо-материалах к сериалу.
На фото, опубликованном Трампом, была также указана дата — 5 ноября, в этот день вступает в силу второй пакет санкций США против Ирана.
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