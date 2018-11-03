С нового года сотрудникам МВД повысят зарплату и помогут с жильем

МВД запускает новые механизмы социального обеспечения полицейских и спасателей: повышение заработной платы, компенсация за наем квартир и финансовый лизинг на приобретение жилья. Об этом в субботу, 3 ноября, рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков во время рабочей поездки на Буковину, сообщает департамент коммуникации МВД.
«Полицейские и спасатели — это те структуры, которые обеспечивают хребет нашей государственности, ключевые участники нашего государственного развития. Для нас главное, чтобы каждый был мотивирован, уважал свою работу и видел перспективы развития», — обратился к работникам Нацполиции и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Аваков.
По его словам, с начала 2019 года будут введены в действие новые механизмы социального обеспечения.
«Решением КМУ мы повысили заработную плату для полицейского и спасателя на 30%. С первого января минимальная зарплата для работника ГСЧС составит девять тысяч гривен, для полицейского — 9,2 тысяч», — отметил министр внутренних дел.
Он сказал, что с первого января вводится в действие также механизм компенсации за наем жилья.
«Если вы арендуете жилье в районном центре и не имеете собственной квартиры, государство помимо зарплаты, компенсирует вам наем жилья. Так мы будем помогать вашему материальному положению. Также при наличии у вас семьи и детей компенсация будет увеличиваться», — добавил глава МВД.
По его словам, в районном центре компенсация за наем составит от 1,9 тысяч до 2,9 тыс. В областном центре от 2,9 тысяч до 4,3 тыс.
«Со следующего года мы также вводим беспрецедентный механизм финансового лизинга. Что имеется в виду? Начиная со второго года службы молодой патрульный полицейский имеет право заключить договор ипотеки на двадцать лет. В рамках этого договора все проценты по нему будет платить государство. В промежутке с двух до пяти лет, если вы работаете хорошо, государство списывает с вас 10% общей суммы, 5-10 лет — 20%, потом 30% и всего до 40% суммы списывается государством. При рождении ребенка государство сразу спишет 5% от суммы. Родите второго — еще 5% спишем», — пояснил Аваков.
Он заверил, что механизм государственного лизинга будет работать и для тех, кто уже давно находится на службе.
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