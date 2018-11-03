Филарет рассказал, от чего зависит дата объединительного Собора в Украине

Дата проведения Собора, во время которого представители украинских православных церквей должны принять решение об объединении и выбрать себе предстоятеля, зависит от Вселенского патриарха. Об этом в эфире Радио Свобода заявил предстоятель УПЦ КП Филарет.
«Это зависит не от нас, а от Вселенского патриарха. Потому что он должен назначить на этот собор своего представителя. Собор будет проходить под руководством украинских архиереев, но присутствовать будет на этом соборе представитель Вселенского патриарха как представитель, но не как председатель Архиерейского собора. Председателем Архиерейского собора будут украинские архиереи», - сказал Филарет.
На вопрос: будет ли проведен собор в ноябре, Филарет ответил, что «надеется» на это. По его словам, подготовка к собору уже началась.
Также предстоятель УПЦ КП сообщил о возможном месте проведения такого собора.
«Мы считаем, что Архиерейский собор будет проходить в Софийском соборе», - отметил Филарет.
Он также заявил, что новая церковь обратится в Верховную Раду с просьбой принять закон о единой православной церкви в Украине, а также об изменении названия Украинской православной церкви (Московского патриархата) на «Русскую православную церковь» в Украине.
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