Жители Новой Каледонии проголосовали против независимости от Франции

Большинство жителей Новой Каледонии отвергли проект независимости этой заморской территории Франции. Об этом сообщает в воскресенье телеканал BFM со ссылкой на предварительные итоги голосования.
В сообщении отмечается, что «победу на референдуме одержали противники независимости». Телеканал намерен сообщить полные результаты голосования после окончательного подсчета.
Состоявшийся референдум стал уже третьим таким голосованием за последние годы на архипелаге в юго-западной части Тихого океана. Его итоги подтвердили результаты предыдущих плебисцитов в 2018 и 2020 годах. На этот раз отличительной чертой стала относительно низкая явка избирателей. По предварительным данным, в голосовании приняли участие почти вдвое меньше жителей архипелага, чем год назад. Тогда явка составила 85,6%.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016