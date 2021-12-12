Жители Новой Каледонии проголосовали против независимости от Франции

Большинство жителей Новой Каледонии отвергли проект независимости этой заморской территории Франции. Об этом сообщает в воскресенье телеканал BFM со ссылкой на предварительные итоги голосования.

В сообщении отмечается, что «победу на референдуме одержали противники независимости». Телеканал намерен сообщить полные результаты голосования после окончательного подсчета.

Состоявшийся референдум стал уже третьим таким голосованием за последние годы на архипелаге в юго-западной части Тихого океана. Его итоги подтвердили результаты предыдущих плебисцитов в 2018 и 2020 годах. На этот раз отличительной чертой стала относительно низкая явка избирателей. По предварительным данным, в голосовании приняли участие почти вдвое меньше жителей архипелага, чем год назад. Тогда явка составила 85,6%.