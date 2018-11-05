Китай потребовал уважать его право торговли с Ираном

Китай призвал уважать его право торговать с Ираном и выразил сожаление, что США возобновили действия санкций против этой страны. Об этом заявила представитель китайского Министерства иностранных дел, передает Reuters.
Она не прокомментировала информацию, что Китай может войти в число стран, которым Вашингтон разрешит покупать нефть у Ирана.
В понедельник, 5 ноября, США ввели санкции против Тегерана. Они касаются экспорта иранской нефти и банковского сектора. Госсекретарь США Майк Помпео накануне заявлял, что ограничения также коснутся более 600 физических и юридических лиц Ирана. Однако Вашингтон сделает исключение для восьми стран, которым будет разрешено импортировать иранскую нефть. По его словам, это не коснется европейских стран. В США обещали обнародовать список сегодня.
Источник Bloomberg в Белом доме сообщил, что в список войдут Япония, Индия и Южная Корея. Другие собеседники агентства также говорили, что кандидатура Китая обсуждалась. В итоге в окончательном списке он будет фигурировать, сказали источники.
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