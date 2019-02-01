Китай одобрил создание ЕС механизма для расчетов с Ираном

Китайские власти одобряют формирование нового механизма ЕС для международных расчетов с Ираном в обход американских санкций и настаивают на политическом урегулировании всех вопросов при взаимодействии с Тегераном. Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
«Китай в высшей степени одобряет меры, которые предприняли европейские государства для урегулирования ядерной проблемы Ирана, создав механизм расчетов для осуществления торговли с этой страной, — отметил он на регулярном брифинге. — Очевидно, что страны Европы стремится к многосторонним форматам взаимодействия, мы твердо поддерживаем активизацию сотрудничества между европейской стороной и Тегераном».
По словам дипломата, китайское руководство надеется, что новый механизм расчетов начнет действовать уже в ближайшее время и будет доступен другим государствам. «Мы надеемся, что он будет способствовать развитию торгово-экономического сотрудничества между международным сообществом и Ираном в нормальном русле. Китай также твердо поддерживает позицию Евросоюза, который выступает за сохранение существующей сделки по иранскому ядерному вопросу и предпринимает для этого политические и дипломатические усилия», — резюмировал Гэн Шуан.
Франция, Германия и Великобритания создали механизма расчетов с Ираном, который позволит обеспечить международную торговлю с Тегераном в обход санкций США. Специальный механизм финансовых транзакций с Ираном зарегистрирован во Франции с участием ФРГ и Великобритании. Для его работы необходимо создать аналогичную структуру в Иране, соблюдая при этом целый ряд требований ЕС.
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