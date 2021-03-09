Нацбанк обновил перечень важных платежных систем в Украине

Национальный банк Украины определил перечень системно важных, социально значимых и важных платежных систем в Украине. К ним НБУ устанавливает повышенные требования.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По данным НБУ, на сегодняшний день единственной системно важной платежной системой в Украине, как и в предыдущие годы, остается система электронных платежей (СЭП) Национального банка Украины.

Перечень платежных систем, которые вошли в категорию социально важных платежных систем в Украине, не претерпел изменений по сравнению с 2019 и 2018 годами.

Статус социально важных платежных систем подтвердили пять платежных систем:

MasterCard, MasterCard International Incorporated, США;

Visa, Visa International Service Association, США;

NovaPay, ООО «НоваПей»;

Western Union, Western Union Financial Services Inc.США/Western Union Network, SAS, Франция;

«Почтовый перевод», АО «Укрпошта».

Напомним, через Систему электронных платежей Национального банка (СЭП) в 2020 году совершено 385 млн начальных платежей на сумму почти 45 трлн грн. Это на больше на 38% по сумме, чем в 2019 году.