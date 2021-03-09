Нацбанк обновил перечень важных платежных систем в Украине

Национальный банк Украины определил перечень системно важных, социально значимых и важных платежных систем в Украине. К ним НБУ устанавливает повышенные требования.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
По данным НБУ, на сегодняшний день единственной системно важной платежной системой в Украине, как и в предыдущие годы, остается система электронных платежей (СЭП) Национального банка Украины.
Перечень платежных систем, которые вошли в категорию социально важных платежных систем в Украине, не претерпел изменений по сравнению с 2019 и 2018 годами.
Статус социально важных платежных систем подтвердили пять платежных систем:
Напомним, через Систему электронных платежей Национального банка (СЭП) в 2020 году совершено 385 млн начальных платежей на сумму почти 45 трлн грн. Это на больше на 38% по сумме, чем в 2019 году.
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