Число погибших в результате обрушения зданий в центре Марселя продолжает расти

Спасатели извлекли тело пятого погибшего из-под завалов на месте обрушения здания в центре Марселя на юге Франции. Об этом в среду информировало Agence France-Presse с со ссылкой на прокурора города Ксавье Тарабё.
Ранее сообщалось, что из-под завалов были извлечены тела двух мужчин и двух женщин.
Во вторник утром Тарабё заявил, что под обломками могут находиться еще от пяти до восьми человек. МИД Италии подтвердил информацию о том, что среди пропавших без вести в результате обрушения зданий числится итальянская гражданка.
Напомним, что в понедельник утром в одном из центральных кварталов Марселя произошло обрушение двух находившихся в аварийном состоянии зданий. В одном из них, по предварительной информации, в момент ЧП могли находиться 12 человек. Жители другого дома были расселены ранее, однако спасатели не исключают, что в момент обрушения там могли быть бездомные. Не менее девяти жильцов считаются пропавшими без вести.
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