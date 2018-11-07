Reuters прогнозирует замедление инфляции в Украине

Инфляция в Украине замедлится в следующем году до однозначного показателя, впервые с 2013 года. Об этом сообщает Reuters.

Это произойдет благодаря жесткой монетарной и осторожной фискальной политике, соответствующей требованиями Международного валютного фонда, полагают участники ежемесячного опроса Рейтер.

Согласно медианному прогнозу 15 аналитиков, в 2019 году инфляция может снизиться до 7,5 процента с 10 процентов, ожидаемых в конце 2018 года, и 13,7 процента в 2017 году.

Отметим, что согласно прогнозу S&P рост уровня инфляции в 2019 году составит 7,5%, а также 7% в два последующих года.

В проекте государственного бюджета на 2019 год, принятом Радой в первом чтении, закладывается уровень инфляции в 7,4%.