Тереза Мэй показала министрам почти готовый проект соглашения по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предложила членам своего кабинета министров ознакомиться с почти готовым проектом итогового соглашения между Лондоном и Брюсселем об условиях Brexit. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на многочисленные источники, знакомые с ситуацией.
По данным агентства, в документе пока отсутствует последняя статья, в которой должно быть изложено решение ситуации с ирландской границей. Именно этот вопрос является сейчас главным камнем преткновения на переговорах между Великобританией и Евросоюзом. Мэй неоднократно обещала не допустить появления жесткой границы между Ольстером и входящей в ЕС Республикой Ирландия. Она также заявила о неприемлемости предложенного ЕС варианта с проведением таможенной границы по Ирландскому морю, то есть фактически по территории Соединенного Королевства.
При этом, по информации Bloomberg и ряда британских СМИ, помимо заседания британского Кабмина, состоявшегося 6 ноября, на этой неделе может быть назначено еще одно, на котором министрам будет предложено одобрить окончательный проект соглашения.
Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. Формально Brexit состоится 29 марта 2019 года (по британскому времени, в полночь с 29 на 30 марта по среднеевропейскому), после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.
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