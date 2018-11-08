Samsung показала смартфон, который можно сложить пополам

Samsung представила гибкий экран Infinity Flex на ежегодной конференции в Сан-Франциско в среду. Трансляция мероприятия была показана на YouTube.

«Дисплей Infinity Flex — основа для смартфонов будущего», — заявил Джастин Денисон, руководитель стратегического планирования компании.

Присутствующим был показан прототип устройства, диагональ экрана которого в развернутом состоянии достигает 7,3 дюйма (18,5 см). В согнутом пополам состоянии устройство с Infinity Flex работает как смартфон, в разогнутом — как планшет. Это удается в том числе благодаря двум экранам.

В рамках сессии с разработчиками представители Samsung раскрыли ключевые характеристики обоих дисплеев устройства. Основной в разложенной виде диагональю 7,3 дюйма будет иметь разрешение GXGA+ (1536×2152 пикселей, 420 PPI) и соотношение сторон 4.2:3. Дополнительный экран диагональю 4,58 дюйма характеризуется разрешением 840×1960 пикселей и соотношением сторон 21:9.

Компания займется массовым производством Infinity Flex в ближайшие месяцы. Предполагается, что первый складной смартфон Samsung представят в 2019 году.