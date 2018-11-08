В Украине с 8 ноября квота украинских песен в эфире радио увеличивается до 35%.

«Сегодня вступает в силу третий этап введения украинских квот на радио — не менее 35% песен, в т.ч. в прайм-тайм, на украинском языке», — написал вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко в Твиттере в четверг.

Он подчеркнул, что за два года действия соответствующего закона ни одна радиостанция не закрылась, «новых замечательных песен на украинском языке во всех жанрах всё больше».

Напомним, что в июне 2016 года Верховная Рада обязала радиостанции выделять часть эфирного времени для песен на украинском языке.