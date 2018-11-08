Экономист: в этом году к выплатам «МХП» меньше всего претензий

Правительство можно долго ругать за повышение цен на газ и снижение социального уровня жизни населения. Но вот к выплатам дотаций «МХП» в этом году претензий нет. Об этом на своей странице в Facebook написал экономист Юрий Гаврилечко.

Он пояснил, что государственная поддержка в этом году предназначалась на развитие инфраструктуры животноводства. «МХП» план не только выполнил, но и перевыполнил, построив крупнейший птицекомплекс в мире на базе «Винницкой птицефабрики».

«В этом году у меня, особых претензий в этом вопросе к „МХП“ и Гройсману нет. Сейчас, по крайне мере, понятно куда ушли деньги налогоплательщиков — строительство крупнейшей в мире птицефабрики. Кстати, это тот пример частно-государственного партнерства, который действительно заслуживает уважения и что самое главное, дает рабочие места и зарплаты людям», — отметил Гаврилечко.

Он напомнил, что расширение крупных экспортирующих компаний — это не только решение острой проблемы с трудоустройством, но и увеличение валютной выручки, и ВВП всей страны.

«Сегодня украинская курятина одна из самых дешевых в ЕС и это наш козырь, позволяющий конкурировать с мировыми гигантами», — подчеркнул Гаврилечко.

По его словам, вопросы конечно остались к другим госпрограммам, которые были рассчитаны на мелкого и среднего фермера, и которые остались практически неиспользованными.

Но тут, как отмечали ранее другие СМИ, есть такие же вопросы и к самим фермерам. Ведь, по оценкам профильных экспертов, около 70% мелких фермеров ведут свою деятельность в «тени», укрывая налоги и выплачивая зарплаты в «конвертах» — тем самым лишая себя доступа к государственным средствам, подчеркивают во власти и заверяют, что денег хватает всем — но не все хотят ими пользоваться, раскрывая истинную модель ведения бизнеса.

Этот факт подтверждают и в Ассоциации фермеров. Согласно их личному опросу, из 40 тыс. фермеров — 58% даже не подавали документы на участие в программах.

Поэтому если и есть вопросы к дотациям, то только у мелких фермеров, говорит Гаврилечко. Остальные же хейт-заявы от людей, отдаленных от темы — выглядят по меньшей мере странно, указывает эксперт, намекая на пост водочного бизнесмена и с недавних пор ведущего авторской программы на Youtube канале Евгения Черняка.

«В ФБ увидел гневный пост Черняка по этому поводу. Его претензии к Гройсману, в общем-то, понятны. Не так давно Черняку обрезали схему, по которой он брал спирт у государственного монополиста „Укрспирт“ с дисконтом в 30% и продавал его участникам рынка с дисконтом в 15%, и на „1,5%“ имел свой гешефт.

Проще говоря, монополия государства подменялась частной и так происходило до тех пор, пока в „Укрспирт“ не пришел г-н Лучечко, объявив буквально следующее: „Теперь мы будем формировать политику исходя из интересов всей отрасли, а не плясать под дудку Евгения Черняка“, — утверждает эксперт.

И, честно говоря, все эти возмущение г-на Черняка выглядят хоть и логично, но смешно. Человек, живущий в Америке, переведший бизнес в Беларусь, и покупающий заводы в России и, как пишут белорусские СМИ, поставляющий свою продукцию в ОРДЛО, на фоне того же Косюка, инвестирующего даже с преференциями в Украину, явно не выглядит ангелом-во-плоти. При том, что оба в списке „Форбс“», — пишет Гаврилечко.

Об этом же Черняку указали и его подписчики. Например, Георгий Барзашвили напомнил, что во всем мире АПК — это дотационная отрасль, поэтому ничего удивительного в дотациях украинским компаниям — нет.

«Нормальная практика — поддержка с/х производства. Так во всем мире делают. МХП занимает большую долю в производстве с/х продукции не только для внутреннего рынка, но и для экспорта, получает большую долю гос.дотаций. Все логично, непонятно, что так удивляет.

Государство поддерживает не лузеров, а лидеров, т.к. это не благотворительность, а инвестиции в долю страны на мировом рынке.

Существующая схема позволяет Украине, пусть в лице частных компаний быть игроком на мировом рынке питания, а не только рынком сбыта. Меня это радует», — написал он.

Другие подписчики даже гордятся, что в стране есть такой Косюк.

«Посмотрите на эту ситуацию не с точки зрения «Бизнеса (сегодняшнего дня), а как на историю — которая будет измеряться и оцениваться не одним поколением. „Косюк-МХП“ вкладывает большую часть инвестиций в том числе дотаций в Украину, а не в экономику других стран мира.

Если посмотреть на американские инвестиции, то много их вкладывались в экономику США ( и они там и остались) и от этого выиграли американцы и американская экономика сегодня (хотя критики там тоже было много). Пересмотрите путь истории Дженерал Электрик и „Стандарт Ойл“. Побольше бы таких менеджеров как Юрий, которые инвестиции вкладывают в экономику разных сфер Украины.

Черняк, в вашем проекте „великі гроші“ покажите реального инвестора, который принес в экономику Украины больше инвестиций, чем Косюк. Юрий далеко не в последние годы создал конкурентную „международную компанию“, покажите кто еще достиг уровня МХП? Изменилась ли личная жизнь Косюка от дотаций? Скорее поменялось дополнительное инвестирование МХП в различные производства в Украине...», — написал Петр Шаповал.

Подобные комментарии встречаются через один, что указывает на абсолютный плюрализм мнений в этом вопросе.