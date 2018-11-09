В Alibaba считают, что будущее за облачными вычислениями

Китайская компания в сфере электронной коммерции Alibaba намерена в будущем сделать облачные технологии своей основной сферой деятельности. Об этом в четверг в интервью американскому телеканалу CNBC сообщил генеральный директор компании Чжан Юн (также известен как Дэниэл Чжан — Ред.).

«Да, я уверен в этом. Полагаю, что облачные технологии станут основной сферой деятельности Alibaba в будущем», — указал топ-менеджер.

«Облачные вычисления являются нашей долгосрочной стратегией. Мы уверены в том, что каждый бизнес-проект в будущем будет осуществляться за счет облачных технологий. Будем очень рады создать облачную инфраструктуру для новой цифровой эры и тем самым поддержать все сферы бизнеса в переходе «в цифру», — заявил он.

Чжан Юн стал генеральным директором Alibaba в мае 2015 года. В сентябре 2018 года основатель и председатель совета директоров Alibaba Ма Юнь (также известен как Джек Ма) заявил о том, что он намерен через год оставить занимаемую должность и передать свой пост Чжан Юну.

Alibaba Group — крупнейшая интернет-компания Китая и мира, работающая в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. У группы есть собственная электронная платежная система Alipay, компании также принадлежат несколько дочерних интернет-площадок: Alibaba, AliExpress и Taobao. Кроме того, компания инвестирует в киноиндустрию, финансовые технологии, сервисы доставки еды, логистику и облачные технологии.