Сегодня в Украину приедет еврокомиссар Хан

В пятницу, 9 ноября, Украину посетит европейский комиссар по европейской политике соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан. Главная цель его визита — обсудить прогресс Украины в проведении реформ и внедрении Соглашения об ассоциации, сообщают в Представительстве ЕС в Украине.

«Во время своего визита Хан встретится с Президентом Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом, министром иностранных дел Павлом Климкиным, председателем НАБУ Артемом Сытником. Также он проведет встречи с представителями гражданского общества. С ними еврокомиссар планирует обсудить последние нападения на активистов» , - говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе встречи с Гройсманом Хан представит ему новый регулярный Отчет о выполнении ассоциации. В документе содержится оценка прогресса, которого Украина достигла в рамках Соглашения об ассоциации в течение прошлого года.

Еврокомиссар также почтит память Героев Небесной сотни: вместе с Климкиным он возложит цветы к мемориалу.

Кроме того, от имени ЕС Хан вместе с координатором системы ООН, координатором по гуманитарным вопросам и постоянной представительницей Программы развития ООН в Украине Оснат Лубрани подпишут соглашение ЕС-ПРООН по поддержке Евросоюзом востока Украины и выделения 50 миллионов евро.