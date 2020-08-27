Заместитель госсекретаря США заявил о поддержке усилий Украины по внедрению реформ и интеграции в Европу

Заместитель государственного секретаря США Стивен Биган в ходе встречи в премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Киеве заверил, что США поддерживают усилия украинского правительства по внедрению реформ, которые укрепляют демократические институты, улучшают инвестиционный климат и обеспечивают возможность Украины реализовывать свои евроатлантические стремления, сообщает посольство США.
«Во время встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем заместитель госсекретаря США Стивен Биган заверил в поддержке Соединенными Штатами усилий украинского правительства по внедрению реформ, которые укрепляют демократические институты, улучшают инвестиционный климат и обеспечивают возможность Украины реализовывать свои евроатлантические стремления», — говорится в сообщении посольства на Facebook в четверг.
Американское дипучреждение подчеркнуло, что США глубоко привержены укреплению прогресса Украины в реформах по ее дальнейшей интеграции в Европу, в том числе путем сотрудничества с международными партнерами для укрепления судебных, регуляторных и финансовых учреждений.
Тем временем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и Биган в ходе встречи обсудили развитие стратегического партнерства между Украиной и США, а также ситуацию в Беларуси, сообщил глава Министерства иностранных дел Украины.
«Рад приветствовать заместителя государственного секретаря США Стивена Бигана в Киеве. Мы подробно обсудили дальнейшее развитие стратегического партнерства между Украиной и США в сферах безопасности, энергетики, реформ, торговли и инвестиций, а также обменялись видением о ситуации в Беларуси», — написал Кулеба в Twitter в четверг.
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