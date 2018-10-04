Войти
Климкин рассказал, зачем нужно продление закона об особом статусе Донбасса
мирный процесс
Климкин рассказал, зачем нужно продление закона об особом статусе Донбасса
Кабмин определил дату начала отопительного сезона
официально
Кабмин определил дату начала отопительного сезона

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

мирный процесс
RSS

Климкин рассказал, зачем нужно продление закона об особом статусе Донбасса

1 300
Климкин рассказал, зачем нужно продление закона об особом статусе Донбасса

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что принятие законопроекта о внесении изменений в ст.1 закона Украины «Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО)» (№ 9153) станет для международных партнеров Украины дополнительным стимулом, чтобы добиваться деоккупации украинках земель.

«По большому счету положительное голосование за закон нужно не для России, и даже не для оккупированных территорий Донбасса. Оно нужно, прежде всего, для консолидации международной коалиции вокруг Украины. Наши партнеры должны видеть, что мы верны своим обязательствам и действительно хотим мира. И тогда закон станет для них дополнительным стимулом, чтобы добиваться деоккупации наших земель под международным контролем», — написал Климкин на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

Что касается России, то, по словам главы МИД Украины, Москва бы «с большим удовольствием использовала отказ Киева от продолжения закона в своих пропагандистских манипуляциях».

«В Кремле спят и видят, как бы им найти хоть какую-то зацепку, чтобы добиться отмены или ослабления экономических санкций. В нынешней сложной ситуации это их самая заветная мечта», — подчеркнул министр.

Климкин считает, что сделать такой «роскошный пас России» точно не соответствует интересам Украины.

«Итак, должны быть практичными и прагматичными, должны, когда нужно, сдерживать свои эмоции. Или не сдерживать, и все же действовать в собственных интересах», — написал он.

Читайте также: Порошенко дал интервью La Repubblica: хочет показать Сальвини путинский «ад»

Ранее в этот день народный депутат из фракции «Блок Петра Порошенко», член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз не исключила, что парламент в четверг рассмотрит президентский законопроект о внесении изменений в ст.1 закона Украины «Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО)» (№ 9153).

Донбасс, Павел Климкин, особый статус, ОРДЛО, отношения с Россией
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (1)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий
Ivan Van
Ivan Van 7 минут назад

Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/domapres

0

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 4 октября 2018
Среда, 3 октября 2018
Все новости
реклама
Капитал

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О прекращении «монетарного безумия» и последствиях этого

В 2019 году впервые за 10 лет может быть чистый отток за счет действий ФРС, которые не смогут быть перекрыты операциями Банка Японии при нейтралитете ЕЦБ и Банка Англии. Вступаем в новую реальность. Наверное, «ломка» рынков перед новой эпохой умеренно жесткой или даже просто нейтральной политики ведущих ЦБ мира не будет простой. Разве после 10 лет «монетарного безумия» отход от наркотической дозы может пройти легко?..
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Социология – в пользу «единого кандидата от Юго-Востока»

Анализ социологии показывает, почему выдвижение единого кандидата, как предлагает Медведчук - это оптимальный вариант. Единый кандидат от оппозиции позволит, с одной стороны, объединить все партии и общественные организации, действующих в интересах жителей Юго-Востока и всего русскоязычного населения в разных регионах Украины, а с другой - аккумулировать голоса всех политических проектов и движений, начиная с «За життя» и «Оппоблока». При этом кумулятивный эффект объединительных процессов политических сил Юго-Востока на фоне массового выезда из страны жителей Западной Украины может дать неожиданный результат уже в вполне обозримом будущем.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Нужно ли в Украине новое министерство инноваций и промышленности

Сейчас в Украине остро не хватает адвоката промышленного и инновационного развития. МЭРТ с этим вопросом не справляется. Несмотря на то, что ключевой задачей МЭРТ должно являться экономической развитие, это министерство преследует свои, только понятные ему интересы. И в целом создаётся впечатление, что МЭРТ ищет пути максимально выжать все возможное из текущей ситуации, вместо поиска реальных путей развития.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016