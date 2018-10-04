Климкин рассказал, зачем нужно продление закона об особом статусе Донбасса

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что принятие законопроекта о внесении изменений в ст.1 закона Украины «Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО)» (№ 9153) станет для международных партнеров Украины дополнительным стимулом, чтобы добиваться деоккупации украинках земель.

«По большому счету положительное голосование за закон нужно не для России, и даже не для оккупированных территорий Донбасса. Оно нужно, прежде всего, для консолидации международной коалиции вокруг Украины. Наши партнеры должны видеть, что мы верны своим обязательствам и действительно хотим мира. И тогда закон станет для них дополнительным стимулом, чтобы добиваться деоккупации наших земель под международным контролем», — написал Климкин на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

Что касается России, то, по словам главы МИД Украины, Москва бы «с большим удовольствием использовала отказ Киева от продолжения закона в своих пропагандистских манипуляциях».

«В Кремле спят и видят, как бы им найти хоть какую-то зацепку, чтобы добиться отмены или ослабления экономических санкций. В нынешней сложной ситуации это их самая заветная мечта», — подчеркнул министр.

Климкин считает, что сделать такой «роскошный пас России» точно не соответствует интересам Украины.

«Итак, должны быть практичными и прагматичными, должны, когда нужно, сдерживать свои эмоции. Или не сдерживать, и все же действовать в собственных интересах», — написал он.

Ранее в этот день народный депутат из фракции «Блок Петра Порошенко», член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз не исключила, что парламент в четверг рассмотрит президентский законопроект о внесении изменений в ст.1 закона Украины «Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО)» (№ 9153).