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Вся Великобритания почтила двумя минутами молчания память погибших в Первой мировой войне

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Вся Великобритания почтила двумя минутами молчания память погибших в Первой мировой войне

Подданные Великобритании почтили в 11:00 (13:00 по Киеву) в воскресенье двумя минутами молчания память павших в Первой мировой войне. Церемония приурочена к 100-летию окончания этого многонационального конфликта, который в Соединенном Королевстве именуют Великой войной.

На правительственных учреждениях были приспущены государственные флаги, остановлена работа госпредприятий. Центром общенациональной траурной церемонии стал Кенотаф — символический надгробный камень, памятник Неизвестному солдату — на правительственной улице Уайтхолл в Лондоне. Возле него собрались премьер-министр Тереза Мэй, бывшие главы правительств и лидеры политических партий страны.

С балкона здания британского МИД, стоя в сопровождении герцогини Корнуоллской Камиллы и герцогини Кембриджской Кэтрин, за церемонией наблюдала королева Великобритании Елизавета II. От ее имени королевский венок к Кенотафу возложил наследник британского трона принц Уэльский Чарльз.

Венки к подножию памятника также возложили другие члены королевской семьи Виндзоров — в их числе сыновья Чарльза принцы Уильям и Гарри, а также средний и младший сын королевы принцы Эндрю и Эдвард, политические деятели, включая Терезу Мэй и лидера оппозиции, лейбориста Джереми Корбина, представителей стран Содружества наций и президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Следует отметить, что никогда ранее главы немецкого государства не принимали участие в церемониях у Кенотафа.

В память о павших прозвучали залпы траурного оружейного салюта, а также поминальная молитва, которую прочла англиканский епископ Лондона Сара Муллалли. После этого на церемонии был исполнен национальный гимн, а затем с маршем по Уайтхоллу проследовали 10 тысяч ветеранов различных военных конфликтов и потомки участников Первой мировой.

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Традиционно в Поминальное воскресенье, которое следует за Днем перемирия (днем подписания Компьенского соглашения 1918 года), отмечается память жертв всех военных конфликтов, однако в год столетия окончания Первой мировой первостепенное внимание уделяется павшим именно в эту войну. Одной из самых ярких памятных акций, осуществленных по инициативе совета лондонского округа Вестминстер, стало появление на огромном экране на центральном лондонском перекрестке — Пиккадилли-сёркус — шагающих силуэтов тех, кто пал в Великую войну смертью храбрых. «Потребуется 10 дней, 19 часов и 4 минуты, чтобы все павшие солдаты прошли по нашему экрану», — гласит надпись на громадном дисплее.

Великобритания, Первая мировая война
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