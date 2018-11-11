Путин заявил, что смог пообщаться с Трампом в Париже

Президент РФ Владимир Путин сообщил журналистам, что ему удалось переговорить с лидером США Дональдом Трампом.

«Да», — сказал он, отвечая на вопрос, удалось ли ему пообщаться с президентом США в ходе рабочего завтрака в Елисейском дворце, куда президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил гостей, принимающих участие в мероприятиях в честь векового юбилея окончания Первой мировой войны.

О чем имменно шла речь, российский лидер не рассказал.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что возможности провести обстоятельную беседу у российского и американского лидеров не было. По его словам, Путин и Трамп поприветствовали друг друга во время рабочего завтрака в Париже, а на прощание они сказали друг другу: «До встречи».

Напомним, что в Париже сегодня прошла международная церемония в честь столетней годовщины со дня завершения Первой мировой войны. По приглашению главы французского государства Эмманюэля Макрона в церемонии приняли участие лидеры стран — участниц Первой мировой, руководители международных организаций.