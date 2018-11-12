Глава Совета НБУ предлагает вернуться к госрегулированию цен на продукты и снизить НДС

Глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин предлагает возвратиться к государственному регулированию цен и снизить налог на добавленную стоимость на продукты питания.
«...Считаю целесообразными такие меры: внедрение пониженной ставки НДС на продукты питания, внедрение по аналогии с европейскими странами максимальной торговой наценки... обеспечение государственного контроля за ценообразованием на потребительском рынке Украины (возобновление работы Государственной ценовой администрации)», — написал он на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.
По его словам, замедление потребительских цен будет благоприятствовать комплексному пересмотру политики ценообразования на продукты питания.
В отношении госрегулирования максимальная наценка на продукты не должна превышать 15% цены от производителя, на другие товары — не выше 30%, на импортные товары — не более 30% от таможенной цены, уточнил Данилишин.
Напомним, что в 2017 Кабинет министров отменил государственное регулирование цен на продукты питания. В Украине госрегулирование цен действовало на детское питание, хлеб, муку, сахар, крупы, мясомолочные продукты, яйца, подсолнечное масло и другие продукты.
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