New York Times назвала имя заказчика убийства журналиста Хашкаджи

Убийцы саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи упомянули о «боссе» во время звонка старшему группы, заявил знакомый с соответствующей записью источник The New York Times.
По данным издания, в аудиозаписи убийства журналиста Хашкаджи те, кто его убили, просили человека, которому отчитывались о проделанной работе, «рассказать его боссу». Командированные в Турцию американские разведчики, которые участвуют в расследовании, считают, что под «боссом» подразумевается наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд.
Больше недели назад саудовского кронпринца назвал заказчиком данного убийства президент Турции Реджеп Эрдоган. В то же время он отметил, что не верит в причастность короля Салмана. В октябре издания Sabah и Hurriyet со ссылкой на источники сообщали, что формальный приказ об убийстве Хашкаджи отдал высокопоставленный сотрудник саудовской разведки и советник наследного принца Ахмед Ассири.
Журналист Хашкаджи пропал без вести в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. Сообщение о его возможном убийстве вызвало международный скандал, западные страны пригрозили санкциями в отношении саудовских властей. До 20 октября Эр-Рияд не признавал, что Хашкаджи мертв. После официального признания факта убийства власти королевства отправили в отставку Ахмеда Ассири и лишили его статуса советника королевского двора. The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что его планируется официально обвинить, чтобы отвести подозрения от наследного принца.
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