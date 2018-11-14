Еврокомиссия утвердила карты Европейской транспортной сети TEN-T в Украине

Европейская Комиссия приняла решение утвердить карты Трансъевропейской транспортной сети (основная сеть TEN-T) в странах Восточного партнерства, среди которых - Украина.
"Украинская транспортная сеть впервые становится частью стратегических транспортно-логистических коридоров Евросоюза", - приводится комментарий главы Мининфраструктуры Владимира Омеляна в пресс-релизе ведомства в среду.
По его словам, это важный шаг на пути инфраструктурной евроинтеграции Украины, свидетельствующий, что украинская инфраструктура рассматривается Еврокомиссией как неотъемлемая составляющая транспортно-логистической системы ЕС.
"У Совета и Европейского парламента в настоящее время есть два месяца на проверку, прежде чем акт может вступить в силу", - говорится на официальном сайте ЕК в связи с принятием этого решения.
Помимо Украины, карты TEN-T утверждены также для Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии и Молдовы.
Трансъевропейские транспортные сети - это планируемый набор автомобильных, железнодорожных, воздушных и водных транспортных сетей в ЕС. Задача TEN-T - соединить континент как с запада на восток, так и с севера на юг в минимальные сроки - "вставить необходимые участки транспортной сети в нужные места, тем самым создав единую сеть вместо существующей транспортной мозаики".
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