Киев хочет вести переговоры по Донбассу напрямую с Москвой

Украина настаивает на необходимости ведения прямого диалога с Россией по Донбассу в присутствии остальных стран-участниц «Нормандского формата» — Франции и Германии — заявляет первый вице-спикер Верховной Рады, представитель президента Украины по мирному урегулированию на Донбассе Ирина Геращенко.
«Зачем вести переговоры непонятно с кем? Украина требует исключительно переговоров с Москвой, которая стоит за беспорядком на Донбассе, и в присутствии наших международных партнеров по «Нормандскому формату», — заявила Геращенко журналистам в четверг, комментируя высказывание президента РФ о том, что властям Украины придется договариваться с «новоизбранными властями «ЛДНР».
Она подчеркнула, что Москва организовала незаконные выборы в ОРДЛО для того, чтобы легитимизировать псевдореспублики и вынуждать Киев вести с ними прямые переговоры.
«Это попытка легитимизировать эти анклавы, устроенные Российской Федерацией, эти так называемые республики, и принуждать далее Киев к прямому диалогу с Донецком и Луганском. Но поясните, зачем вообще разговаривать с марионетками, которые даже на Минские переговоры ездят через Москву и получают там список грязных задач», — сказала Геращенко.
В этом контексте она также обратила внимание на то, что Москва часто меняет главарей так называемых республик.
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