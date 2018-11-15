Financial Times создаст бот, который заставит журналистов брать комментарии у женщин

Газета Financial Times (FT) работает над созданием специальной программы, которая сможет предупреждать редакторов о недостаточном использовании в материалах комментариев женщин-экспертов. Об этом сообщает The Guardian.

Разрабатываемая программа будет анализировать имена и местоимения в текстах, чтобы определить, кого цитирует журналист — мужчину или женщину. В случае, если ссылок на женщин будет недостаточно, бот автоматически уведомит об этом редактора. Таким образом, издание, целевой аудиторией которого преимущественно считаются мужчины, стремится привлечь больше женщин в качестве читателей.

По данным FT, женщины составляют лишь 21% от общего числа людей, чьи цитаты приводятся на страницах издания. В то же время аналитики выяснили, что женщины гораздо охотнее открывают на сайте материалы, в которых на заглавной фотографии представлена женщина.

«Женщины отдают предпочтение тем статьям, которые содержат ссылки на экспертов-женщин, а также выбирают материалы, где присутствуют фотографии женщин», — написала заместитель редактора газеты FT Рула Халаф в электронном письме сотрудникам издания. Она отметила, что женщины чаще фигурируют в текстах про британскую систему здравоохранения, миграционную ситуацию в США и регулирование деятельности технологических компаний в Европе, однако дефицит женщин наблюдается в материалах про торговлю с США, нефтяную и банковскую сферы.

Как отмечает Халаф, с марта по август текущего года доля женщин-авторов в разделе «Мнения» газеты FT увеличилась с 20% до 30%. «Мнения» учитывают не только пол участников, но и их этническую принадлежность и место пребывания. Это позволит привлечь больше женских голосов и голосов меньшинств в западных странах и больше голосов местного населения где бы то ни было", — добавила она.