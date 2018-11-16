Небо над Корейским полуостровом могут открыть для гражданской авиации

КНДР предложила Республике Корея открыть небо над Корейским полуостровом для свободного пролета гражданских авиалайнеров. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пятницу по телефону в южнокорейском министерстве объединения.

«Речь идет о том, чтобы пассажирские самолеты могли свободно пересекать Корейский полуостров. Это позволит значительно сократить время полета на ряде рейсов, поскольку в настоящее время они вынуждены облетать территорию Северной Кореи», — рассказала собеседница агентства.

Соответствующее предложение было сделано в ходе первых в истории переговоров по проблемам сотрудничества в области гражданской авиации. Встреча по инициативе КНДР прошла в двустороннем офисе связи в городе Кэсон. Инициатором встречи была КНДР.

Напомним, что в 2018 году состоялись три саммита лидеров Республики Корея и КНДР, по итогам которых стороны договорились о нормализации двусторонних связей и шагах по снижению военной напряженности. Однако нормальному развитию межкорейских отношений мешают международные и односторонние санкции, введенные в отношении Пхеньяна за его ракетно-ядерные разработки.