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Голосование по вопросу о доверии Терезе Мэй может пройти 20 ноября

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Голосование по вопросу о доверии Терезе Мэй может пройти 20 ноября

Голосование по вопросу о доверии премьер-министру Великобритании Терезе Мэй может состояться в парламенте страны во вторник, 20 ноября. Об этом со ссылкой на свои источники среди консерваторов-евроскептиков написал в пятницу в Twitter ведущий политический обозреватель газеты The Daily Telegraph Кристофер Хоуп.

«Новые источники сообщают, что рубеж в 48 писем об отсутствии доверия к Терезе Мэй сегодня будет преодолен. Они рассчитывают, что вопрос о недоверии премьеру будет поставлен на голосование во вторник», — говорится в сообщении Хоупа.

Возможностью запустить формальную процедуру смещения главы правительства в связи с утратой доверия партии обладает парламентский Комитет 1922, объединяющий рядовых депутатов-консерваторов. Для этого об отсутствии доверия к премьеру должны письменно заявить 15% парламентариев-тори (48 человек). Источники различных британских СМИ сообщают о том, что к настоящему моменту глава комитета Грэм Брейди либо уже получил необходимые 48 писем, либо их число уже вот-вот достигнет этого значения. При этом лишь 19 депутатов официально подтвердили, что действительно подписали такие письма и направили их Брейди.

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Если вопрос об объявлении вотума недоверия премьеру будет рассмотрен в парламенте, в голосовании должны будут принимать участие 316 депутатов от Консервативной партии. Чтобы удержать свой пост, Мэй понадобится простое большинство голосов, после чего она будет защищена от повторения этой процедуры в течение как минимум года. 

Тереза Мэй
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