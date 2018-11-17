Люди были возмущены и напуганы, - очевидец о беспределе, который устроил «Национальный корпус»

Вчера, 16 ноября, в конференц-зале «Черное море» в Одессе должна была состояться встреча лидера политической партии «Наши» Евгений Мураева с представителями Одесской региональной организации партии.
За час до назначенного времени, к зданию подошли люди в масках и камуфляже — представители националистической организации «Национальный корпус». Они перекрыли вход в здание, и, нарушая права и свободы людей, не давали им пройти во внутрь.
Со слов очевидцев, националисты были агрессивно настроены, использовали нецензурную речь и препятствовали проходу посетителей отеля.
«Я как и все люди, которые пришли на встречу, были возмущены и напуганы тем что все выходы были заблокированы неизвестными „деятелями“. Любому разумному человеку будет страшно, — пишет свидетельница происходящего, — Когда началась суматоха и всем объявили, что Евгений не готов рисковать безопасностью людей, все начали спускаться к своим авто, я стояла в стороне просто не понимая куда бежать. И подумать только, человек которого удавалось видеть только по ТВ,и так долго ждать с ним встречи, вывел к подземной парковке и почти приказал сесть в машину так как опасно.
Абсолютно не зная кто я и откуда взялась, человек посадил в свою машину и обеспечил безопасность. Он не прыгнул первый в машину и не уехал пока не убедился, что НАШИ вне опасности», — рассказала Карина Берлина.
Представители «Национального корпуса» также вели прямую трансляцию с места событий, показывая, как оскорбляют людей пришедших на встречу. Уже через пару часов данное видео было удалено из социальных сетей.
В пресс службе политической партии «Наши» заявили, что никто из участников
встречи не пострадал.
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