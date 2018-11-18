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Макрон заявил об угрозе Европе со стороны «больших держав»

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Макрон заявил об угрозе Европе со стороны «больших держав»

Французский лидер призвал отнестись к обороне и безопасности Евросоюза «с большей ответственностью»

Некоторые большие державы представляют угрозу для Евросоюза и франко-германского тандема. Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в воскресенье, выступая в Бундестаге в ходе своего визита в Германию, где он принимает участие в мероприятиях в рамках отмечаемого в ФРГ Дня народной скорби.

«Европа и входящий в нее франко-германский тандем обязаны не допустить, чтобы мир погрузился в хаос, поэтому мы должны сопровождать планету на ее пути к миру. Именно для этого Европа должна быть более сильной и более уверенной. Она не сможет сыграть надлежащую ей роль, если станет игрушкой в руках некоторых больших держав, не отнесется с большей ответственностью к своей обороне и безопасности и согласится на вторые роли на международной арене», — сказал Макрон.

Он подчеркнул, что «слишком много держав стремятся сегодня вытеснить нас из игры, вмешиваясь в наши общественные дебаты, нашу открытую демократию, сея раздор».

«В этом мире, на который нам надлежит смело и открыто смотреть, наша подлинная сила заключается в нашем единстве. Но оно отнюдь не является синонимом единогласия или единообразия», — добавил президент.

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Среди задач, которые стоят перед Францией и Германией в ЕС, Макрон назвал «создание системы общеевропейской обороны», воздержавшись, однако, использовать термин «единая европейская оборона», который вызвал недовольство США, а также резкую критику со стороны правой оппозиции в самой Франции. Среди других общих задач он назвал также «установление необходимого контроля на границах», «борьбу с киберпреступностью», «справедливое регулирование цифрового пространства».

Европа, Эммануэль Макрон
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