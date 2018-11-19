Рада может рассмотреть изменения в Конституцию касательно НАТО и ЕС уже на этой неделе

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий не исключает, что парламент на этой неделе рассмотрит изменения в Конституцию Украины по закреплению в законодательстве ее курса на интеграцию в Европейский Союз и НАТО. Это произойдет при условии, что Конституционный суд Украины даст заключение по законопроекту, передает Интерфакс-Украина.
«У меня есть информация, что в среду (21 ноября — Ред.) Конституционный суд уже даст вывод по законопроекту о внесении изменений в Конституцию о стратегическом направлении развития Украины, вступления в ЕС и НАТО. Если Конституционный суд действительно в среду примет такое решение, и будет решение комитета, тогда в четверг такой шанс может появиться», — сказал Парубий на заседании согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп парламента в понедельник.
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