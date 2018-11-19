Жан-Люк Годар отказался ехать в Россию из-за Олега Сенцова

Французский кинорежиссер Жан-Люк Годар отказался от приглашения посетить Санкт-Петербург, сославшись на нежелание ехать в Россию в связи с содержанием там под стражей украинца Олега Сенцова. Об этом сообщило в понедельник Agence France-Presse.

В России Годара ждали с визитом в Государственном Эрмитаже, однако кинематографист направил руководству музея письмо с объяснениями отказа от поездки. «Благодарю вас за ваше приглашение, но, учитывая условия содержания под стражей режиссера Олега Сенцова, я не чувствую себя вправе в настоящий момент посещать Эрмитаж, и это — несмотря на мою дружбу по отношению к русскому народу», — говорится в послании, которое Годар направил заведующему Отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрию Озеркову. При этом Годар добавил, что будет «внимательно следить за развитием событий».

Это письмо предано огласке французским Обществом режиссеров фильмов (SRF) — общественной организацией, созданной в 1968 году на волне массовых молодежных протестов во Франции и призванной «защищать творческие, моральные, профессиональные свободы в искусстве». Уже несколько месяцев организация ведет во Франции мощную общественную кампанию в защиту Сенцова.

Напомним, что Северо-Кавказский окружной военный суд РФ 25 августа 2015 года приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима якобы за создание террористической группы, действовавшей в Крыму.

С 14 мая по 6 октября Сенцов проводил многодневную голодовку, чем привлек пристальное внимание мировой общественности. В конце сентября власти Парижа присвоили ему звание почетного гражданина французской столицы. В конце октября Европейский парламент удостоил Сенцова премии «За свободу мысли» имени Сахарова за 2018 год.