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«ВКонтакте» разрешила пользователям скачивать все данные своего профиля

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«ВКонтакте» разрешила пользователям скачивать все данные своего профиля

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила в тестовом режиме возможность для пользователей скачивать данные своего профиля в виде архива. Об этом сообщил управляющий директор «ВКонтакте» Андрей Рогозов на своей странице в соцсети.

По его словам, многие пользователи «ВКонтакте» интересуются тем, какие данные хранятся на серверах компании, как они обрабатываются и для чего могут использоваться. Чтобы прояснить пользователям эти аспекты, администрация соцсети недавно представила упрощенную версию политики конфиденциальности, а также подробно рассказала о работе с пользовательскими данными в специальном разделе.

«При этом не всегда и не все данные пользователей могут отображаться в явном виде в интерфейсах «ВКонтакте». Поэтому сегодня мы запустили возможность делать расширенную выгрузку копии этих данных в удобном архиве. Это позволит в любой момент получить наиболее полное и наглядное представление о том, какие данные сохраняются на серверах «ВКонтакте», — отметил он.

В настоящее время выгрузка работает в тестовом режиме, пояснил Рогозов. «Для большей безопасности мы добавили возможность шифровать выгружаемый файл с помощью персонального ключа OpenPGP», — добавил он.

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В августе этого года «ВКонтакте» пообещала предоставить возможность всем пользователям запрашивать информацию о своих данных, которые собирает социальная сеть. До этого соцсеть предоставляла данные только для пользователей Евросоюза, на территории которого несколько месяцев назад вступил в силу закон о защите персональных данных (General Data Protection Regulation, GDPR). Закон носит экстерриториальный характер, поэтому ему должны подчиняться зарубежные компании, занимающиеся сбором данных в Европе.

ВКонтакте
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