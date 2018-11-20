В Саудовской Аравии могут сменить наследника престола из-за убитого журналиста

Убийство саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи и последовавшее за этим возмущение мирового сообщества привели к тому, что некоторые члены правящей семьи Саудовской Аравии агитируют за то, чтобы не допустить к трону наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, близких к королевскому двору.

По их словам, за изменения в линии престолонаследования выступают десятки принцев и двоюродных братьев из влиятельных ветвей правящей семьи Аль Саудов. Однако действовать они не будут, пока жив 82-летний король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд — отец наследного принца Мухаммеда бен Сальмана. Члены семьи признают, что король вряд ли пойдет против своего любимого сына, отмечают источники. Летом 2017 года король поменял наследника престола с племянника на сына и объявил следующим правителем страны принца Мухаммеда бен Сальмана.

Пока же члены семьи, выступающие за смену наследника престола, обсуждают другие кандидатуры. Среди них 76-летний принц Ахмед ибн Абдул-Азиз, брат короля Салмана и дядя наследного принца Мухаммеда, как уточняют собеседники агентства. Один из источников сказал, что принц Ахмед — единственный оставшийся в живых родной брат короля Салмана — будет иметь поддержку членов семьи, службы безопасности и некоторых западных держав. В 2017 году он выступал против того, чтобы наследным принцем был Мухаммед бен Сальман, уточняют источники Reuters.

Наследование престола в Саудовской Аравии происходит не как в большинстве монарших династий Европы — от отца к старшему сыну. Вместо этого король и старшие члены семьи из каждой ветви выбирают наследника, которого они считают наиболее подходящим для руководства королевством.

Колумнист The Washington Post Джамаль Хашкаджи пропал без вести 2 октября после посещения генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Он вошел в здание, и больше его никто не видел. По данным турецкой прокуратуры, журналист был убит, его тело расчленили и уничтожили.

Вашингтон уже ввел санкции против 17 подданных Саудовской Аравии, которые, по его мнению, причастны к убийству журналиста. О возможных санкциях в связи с убийством Хашкаджи заявляют и в европейских странах.