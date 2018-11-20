Минэкономики против идеи поменять правила начисления ЕСВ

Министерство экономического развития и торговли не поддерживает законопроект министра социальной политики Андрея Ревы по изменению подходов к начислению ЕСВ. Об этом говорится в письме министерства, которое есть в распоряжении ЭП.

«Законодательная инициатива приведет к еще большей тенизации фонда оплаты труда, уменьшению инвестиционных поступлений, и, как следствие, поступлений в государственный бюджет», — говорится в письме МЭРТ за подписью первого вице-премьер-министра Степана Кубива.

Кроме того, говорится в письме, введение регрессивной шкалы начисления ЕСВ приведет к потерям доходов местных бюджетов.

Также МЭРТ раскритиковал идею освобождения от уплаты судебного сбора во всех судебных инстанциях Пенсионного Фонда и его органов.

Действующее законодательство, аргументирует МЭРТ, предусматривает усиление роли судебного сбора как основного источника финансирования судебной системы и как экономического стимула для сторон использовать новые процедуры рассмотрения дел.

Напомним, 14 ноября Рева вынес на заседание правительства законопроект об увеличении налоговой нагрузки на высокие зарплаты и изменении правил начисления и уплаты единого социального взноса.

В Кабинете министров рассчитывают, что таким образом удастся дополнительно привлечь в Пенсионный фонд 10 млрд грн.