Минэкономики против идеи поменять правила начисления ЕСВ

Министерство экономического развития и торговли не поддерживает законопроект министра социальной политики Андрея Ревы по изменению подходов к начислению ЕСВ. Об этом говорится в письме министерства, которое есть в распоряжении ЭП.
«Законодательная инициатива приведет к еще большей тенизации фонда оплаты труда, уменьшению инвестиционных поступлений, и, как следствие, поступлений в государственный бюджет», — говорится в письме МЭРТ за подписью первого вице-премьер-министра Степана Кубива.
Кроме того, говорится в письме, введение регрессивной шкалы начисления ЕСВ приведет к потерям доходов местных бюджетов.
Также МЭРТ раскритиковал идею освобождения от уплаты судебного сбора во всех судебных инстанциях Пенсионного Фонда и его органов.
Действующее законодательство, аргументирует МЭРТ, предусматривает усиление роли судебного сбора как основного источника финансирования судебной системы и как экономического стимула для сторон использовать новые процедуры рассмотрения дел.
Напомним, 14 ноября Рева вынес на заседание правительства законопроект об увеличении налоговой нагрузки на высокие зарплаты и изменении правил начисления и уплаты единого социального взноса.
В Кабинете министров рассчитывают, что таким образом удастся дополнительно привлечь в Пенсионный фонд 10 млрд грн.
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