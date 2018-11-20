Рада отказалась лишить неприкосновенности нардепа Березкина

Депутаты отказались удовлетворить представление генерального прокурора Юлия Луценко о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата группы «Воля народа» Станислава Березкина. В поддержку соответствующего представления на заседании во вторник проголосовали 160 народных депутатов Украины при необходимых 226 для его принятия, сообщает Интерфакс-Украина.
В связи с этим председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий не мог поставить на голосование представления о согласии на задержание и арест Березкина
Как заявил с парламентской трибуны генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, народному депутату могли инкриминировать совершение преступления по трем статьям Уголовного кодекса: ст.366 (служебный подлог), 191 (присвоение, расхищение имущества) и 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).
Ранее на заседании регламентного комитета генпрокурор изложил суть уголовного производства, в котором фигурирует Березкин.
«С мая 2016 года детективы НАБУ расследуют уголовное производство, в рамках которого установили, что с сентября 2013 года по январь 2014-го бенефициарным собственником группы „Креатив“, которым по версии следствия является Березкин, действовал по сговору с другими собственниками ПАО „Креатив групп“ из числа руководства и общества „Кредитное брокерское агентство“ путем злоупотребления служебным положением должностными лицами ЧАО „Креатив“ организовал завладение средствами, полученными в „Ощадбанке“ под видом заключённого договора кредитной линии в сумме $20 млн», — сказал он.
Генпрокурор отметил, что договор о кредитной линии был заключен с нарушением требований кредитной политики «Ощадбанка» и не был в полном объеме обеспечен залогом.
«Кредит в $20 млн был обеспечен лишь частично недвижимостью, которая на тот момент существовала у заёмщика, а оставшуюся часть средств... фактически залог был сфальсифицирован путем предоставления якобы договора о продаже якобы будущего масла. И эти средства легли в основу обеспечения второй части кредита в сумме 120 млн 219 тыс. 300 грн», — рассказал Луценко.
По его словам, оригиналов этого договора не оказалось ни у банка, ни у заемщика. «Было установлено, что сами операции, указанные в договоре, не происходили, и предмета залога не существовало», — добавил генпрокурор.
При этом он сообщил, что после перечисления банком кредитных средств деньги из группы «Креатив» вывели и присвоили бенефициары компании.
По информации Ю.Луценко, $20 млн двумя равными траншами были переведены на счета компании, зарегистрированной в Белизе.
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