Водочный бренд «Медофф» рейдернули на кипрские оффшоры, - блогер

ТМ «Медофф» оказалась на Кипре. Торговые сети начали получать странные письма о том, что материнская компания — производитель водки, якобы утратила право ее разливать. В компании «Беверидж Трейдинг Компани» в шоке от происходящего и обещали разобраться. Об этом в Фейсбук сообщил блогер Денис Гороховский.

По его словам о ситуации ему стало известно от друга, работающего в сетевом ритейле.

«Один мой товарищ работает в сетевом ритейле. Поведал мне интереснейшую историю о том, как сегодня на алкогольном рынке рейдерят торговые марки известных украинских водок. На голубом глазу, как говориться, уводят на Кипр. ... пару недель тому назад торговые сети получили странные письма о том, что бренд „Медофф“ его родной производитель Беверидж Трейдинг Компани якобы больше не имеет права выпускать. И это право теперь через три офшорные прокладки получил львовский завод „Гетьман“.

Тот самый, „Гетьман“, который зарегистрирован на оффшорах c конечным бенефициаром киприотом Петером Зикой. Этот же „Гетьман“ проходит по делу Одесской областной прокуратуры как участник фиктивных финансовых схем и налоговых махинаций.

Торговые сети, пребывая в легком недоумении, обратились к Беверидж и те пояснили, что „сами в шоке“: торговую марку никому не отдавали, продолжают ее производить и разливать. А по письмам от „Гетьмана“ — обещали разобраться», — написал Гороховский. Он уточнил, что пока все выглядит как банальное рейдерство.

«У материнской компании „Медофф“ по-черному рейдернули торговые марки, переписав их на оффшоры под руководством неких Нила Смита, и кипритов Клео Василиуса и Джонатана Вейла (информация из писем в адрес торговых сетей). Кто эти люди? Существуют ли они в природе? Наверное, нужно спросить у „Гетьмана“, а попутно и у Садового поинтересоваться, сколько ему перепало ... Для тех, кто не в теме львовские водочники сегодня контролируют „Укрспирт“, а Садовой, как и годится мэру — и в теме и в доле. Без его ведома на беспредел не пошли бы, ибо муха без билета во Львове не летает», — сообщил блогер.

По его информации, среди компаний, фигурирующих в подлоге — «Истен Беверидж Компани ЛТД» и «Зафорпо Вентурес Лимитид» (с регистрацией на родном «Гетьману» Кипре).

«Думаю, дела по „Медоффу“ пойдут в суды, но, а пока правоохранители будут искать ниточки рейдерской схемы — в канун нового года украинцы могут остаться без любимого „Медофф“», — резюмировал Гороховский.

Он также напомним, что водка «Медофф» — одна из самых известных торговых марок в Украине, входящая в ТОП-10 лидеров мировых продаж.

Данная торговая марка раньше разливалась в Крыму. Но, после аннексии переехала на материк, сохранив темпы продаж и развернув производство на отечественных производственных площадках буквально с «нуля».

Напомним, ранее СМИ писали о том, что цены на алкоголь в Украине с начала года выросли на 10-12%.