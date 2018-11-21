Большинство греков недовольны переименованием Македонии

Последние опросы свидетельствуют, что большинство греков выступает против соглашения, достигнутого между Грецией и Республикой Македония об изменении названия балканской страны на «Северная Македония», которое открывает для нее евроатлантические перспективы, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Ekathimerini.
Результаты опроса показали, что 65% греков не поддерживают соглашение с соседями, 17% выступают за него и 13% сказали, что они ни за, ни против. Еще 5% опрошенных сказали, что они не интересуются этим вопросом или не имеют мнения о соглашении.
Респондентов также спрашивали об отношении к македонскому премьер-министру Зорану Заеву: 53 процента заявили о негативном отношении, 28 процентов – о положительном, а 19 процентов не определились по поводу этого.
Опрос проводился по телефону 6-16 ноября.
1 декабря состоится сессия парламента Македонии, на которой пройдет голосование за изменение Конституции в соответствии с соглашением с Грецией об изменении названия.
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