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В БПП хотят ввести уголовную ответственность за клевету

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В БПП хотят ввести уголовную ответственность за клевету

Группа народных депутатов из фракции «Блок Петра Порошенко» предлагает ввести уголовную ответственность за клевету.

Соответствующий законопроект (№ 9306) о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс Украины зарегистрировали народные депутаты из БПП Николай Паламарчук, Артур Палатный и Олег Великин 20 ноября.

Авторы инициативы предлагают дополнить Уголовный кодекс статьей 151 (2) «Клевета».

Согласно этой статье, за клевету — умышленное распространение заведомо неправдивых сведений, которые порочат честь и достоинство другого лица или подрывают ее деловую репутацию — будут карать штрафом от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами до 1 года, либо ограничением свободы до 2 лет.

За клевету, совершенную путем публичной демонстрации в СМИ или в сети Интернет, будет наказание в виде штрафа от 500 до 1500 необлагаемых минимумов или исправительных работ от 1 до 2 лет, либо ограничение свободы от 2 до 5 лет.

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Клевета, совмещенная с обвинениями в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, будет предусматривать ответственность ограничением свободы от 2 до 5 лет, либо лишением свободы до 3 лет, с возможным лишением права заниматься определенной деятельностью до 3 лет.

БПП, клевета
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