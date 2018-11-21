Россия сделала антиукраинское заявление по поводу Азовского моря

Россия «предостерегает Украину от противоречащих международному праву попыток пересмотреть нынешний статус Азовского моря». Об этом говорится в распространенном в среду заявлении МИД РФ.
«Российская Федерация открыта к конструктивному диалогу по ситуации в Азовском море и хотела бы предостеречь Украину от противоречащих международному праву попыток пересмотреть нынешний статус Азовского моря как внутренних вод двух стран, — заявили в российском министерстве. — В этой связи призываем Киев воздержаться от любых авантюр, направленных на одностороннее установление государственной границы в Азовском море, которую Россия не признает».
Россия также подчеркнула, что «ответственность за возможное дальнейшее обострение ситуации в Азово-Керченской акватории ложится на Украину и государства, поддерживающие ее провокационные действия».
При этом РФ отвергает обвинения в агрессивных и незаконных действиях в Азовском море и Керченском проливе.
«Россия сожалеет, что конфронтационный курс Киева на дестабилизацию российско-украинских связей находит поддержку у ряда государств, включая страны — члены Европейского союза. Россия решительно отвергает любые обвинения в свой адрес относительно агрессивных и незаконных действий в Азовском море и Керченском проливе», — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Напомним, что в последнее время Россия практически парализовала проход судов в украинские порты на Азовском море. В результате Украина была вынуждена поднимать этот вопрос на международном уровне.
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