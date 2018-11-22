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Сестра Карлоса Гона 16 лет занимала в Nissan несуществующую должность

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Сестра Карлоса Гона 16 лет занимала в Nissan несуществующую должность

Проживающая в Бразилии сестра бывшего главы японского автоконцерна Nissan Карлоса Гона была более 15 лет назад нанята в компанию на несуществующую должность и получала на ней около $100 тыс. в год. Об этом сообщило в четверг агентство Kyodo со ссылкой на источники.

По его сведениям, женщина подписала контракт с Nissan в 2002 году и занимала пост советника. Однако в ходе проведенных обысков стало ясно, что на самом деле ничем подобным она не занималась, а выплачиваемая ей зарплата — это, предположительно, незаконно присвоенное вознаграждение.

Кроме того, выяснилось, что сестра Гона жила в доме в Бразилии, который принадлежал голландской дочке Nissan, а арестованный вместе с экс-главой компании член совета директоров Грег Келли также был вовлечен в эту схему.

Гон и Келли были арестованы в понедельник следователями Токийской прокуратуры по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Утверждается, что в течение пяти лет глава корпорации получил в качестве вознаграждения от Nissan около 10 млрд иен (почти $89 млн), однако задекларировал для уплаты налогов примерно вполовину меньше.

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Ранее Гон и Келли были официально уволены со своих постов в Nissan. Входящая в этот же альянс другая японская компания Mitsubishi рассмотрит вопрос об увольнении Гона с поста председателя совета директоров 26 ноября. В настоящее время Гон и Келли находятся под стражей.

Nissan, Карлос Гон
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