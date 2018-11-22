Американцы за год разбили экранов смартфонов на 3,4 миллиарда долларов

Владельцы 50 миллионов смартфонов в США меняли экраны в прошлом году, потратив на ремонт в общей сложности 3,4 миллиарда долларов. Об этом говорится в исследовании компании SquareTrade, передает «Интерфакс-Украина».
Средняя стоимость замены экрана для смартфона в США составляет $170, тогда как стоимость дисплея для iPhone XS Max доходит до $329, пишет MarketWatch.
Разбитый экран является самой частой проблемой со смартфонами (29% случаев поломок), на втором месте — поцарапанные дисплеи (27%), на третьем — проблемы с аккумулятором (22%), следует из опроса, проведенного SquareTrade среди 3 тыс. владельцев смартфонов.
Вместе с тем исследование показывает, что американцы не спешат ремонтировать свои устройства — две трети респондентов заявили, что не станут относить аппарат в починку, если он все еще работает, а 59% заявили, что скорее купят смартфон новой модели, чем будут ремонтировать старый.
Однако сломанный экран смартфона, помимо проблем в работе аппарата, может понизить статус владельца в глазах окружающих. Так, почти 15% опрошенных сайтом для знакомств Match.com отметили, что с подозрением отнесутся к человеку, если он придет на свидание с разбитым телефоном.
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