Бывший глава Nissan мог скрыть более $25 млн дохода

Бывший руководитель японского автоконцерна Nissan Карлос Гон мог дополнительно скрыть около 3 млрд иен ($26 млн) дохода за период с 2015 по 2017 год. Об этом сообщила в пятницу газета Mainichi.
Отмечается, что при этом официально в своей декларации глава компании указал сумму 2,9 млрд иен ($25,6 млн). В настоящее время токийская прокуратура изучает информацию о вознаграждении Гона за последние три годовых отчетных периода и может предъявить ему новые обвинения.
Гон и бывший член совета директоров Nissan Грег Келли были арестованы в понедельник следователями Токийской прокуратуры по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Утверждается, что в течение пяти лет глава корпорации получил в качестве вознаграждения от NIssan около 10 млрд иен (почти $89 млн), однако задекларировал для уплаты налогов примерно вполовину меньше.
Ранее Гон и Келли были официально уволены со своих постов в Nissan. Входящая в этот же альянс другая японская компания Mitsubishi рассмотрит вопрос об увольнении Гона с поста председателя совета директоров 26 ноября.
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