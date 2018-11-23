Украина пока не предпринимает мер по улучшению имиджа страны и прекращению оттока граждан за рубеж, - бизнес

На фоне серьезных масштабов трудовой миграции украинские компании сегодня испытывают острый кадровый голод. Об этом говорится в статье «Бонусы и возможности: Что украинские компании предоставляют своим работникам» на 112.ua.

«Мы, как и все компании в Украине, ощущаем проблему оттока кадров. За последние несколько лет он значительно усилился. Если 5-6 лет назад мы ощущали отъезд заграницу „белых воротничков“, так называемая „утечка мозгов“, то сейчас ощущается острая нехватка даже физической силы», — рассказала изданию директор по персоналу компании METRO Cash and Carry Ukraine (3 тыс. сотрудников) Ирина Брижак.

По словам Брижак, люди уезжают из страны главным образом из-за нестабильной ситуации и медленных реформ: «Открыв границу с Европой, государство пока не предпринимает серьезных мер по улучшению имиджа страны и удержанию наших граждан. При этом также не дает бизнесу решить проблему оттока самостоятельно — например, предоставлением возможности привезти рабочую силу из других стран».

Изменения на рынке труда затронули все сферы, и банковская не является исключением, сообщили в «ПриватБанке»: «Основные причины сложностей — это вопрос демографической ситуации: молодежи стало меньше. Многие студенты хотят и используют возможность получить образование в европейских вузах. Кроме того, открытие границ привело к резкому росту темпов трудовой миграции украинцев».

«На рынок труда в нашей индустрии сейчас влияют несколько факторов, среди них трудовая миграция. Отдельно следует выделить снижение заинтересованности молодежи в промышленной карьере на крупных производствах. Например, в одном из профильных вузов на „наших“ специальностях еще пять лет назад было 200 студентов, сегодня их только 20», — сообщили в крупнейшей в Украине металлургической компании «Метинвест» (80 тыс. сотрудников).

Как писали ранее СМИ, украинцы выезжают на заработки за рубеж из-за негативной экономической ситуации в Украине. При этом страны-соседи, пользуясь проблемами в нашей стране, все больше зазывают трудовых мигрантов из Украины. Часто наши граждане вынуждены терпеть лишения. При этом эксперты указывают, что в Украине в некоторых отраслях (например, ГМК) можно заработать практически те же деньги, что и за рубежом.