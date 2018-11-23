Порошенко рассказал, когда создадут новую церковь и дадут томос

Президент Петр Порошенко заявил, что 27-29 ноября заместитель главы Администрации президента Ростислав Павленко примет участие в Синоде Вселенского патриархата, где будет приниматься решение об утверждении томоса. Об этом он сказал в пятницу во время встречи со студентами Киевского национального торгово-экономического университета, передает УП.

По его словам, еще год назад никто не верил, что в Украине может быть создана поместная церковь, но теперь это стало возможным.

В частности, президент рассказал о 9-часовых переговорах с Вселенским патриархом Варфоломеем о предоставлении Украине автокефалии.

«27-29 ноября Ростислав Павленко, заместитель главы президентской администрации едет в Стамбул Константинополя для того, чтобы принять участие в историческом Синоде Вселенского патриархата, где будет приниматься решение об утверждении томоса», — заявил Порошенко.

Он также добавил, что в декабре состоится Собор «новой церкви».