Уничтожение мобсистемы ВСУ было подготовкой к военной агрессии РФ – военные эксперты

При подготовке военной агрессии против Украины Российская Федерация проводила системную работу по развалу мобилизационной системы ВСУ и подрыву боеспособности украинской армии. Об этом в комментарии Guildhall заявил руководитель благотворительного фонда «Мир и Ко», волонтер Мирослав Гай.
«У чекистов есть инструкции — разваливать изнутри армии стран при подготовке к агрессии. Мобилизационная система ВСУ является ключевым элементом системы национальной безопасности и именно она стала объектом российских специальных операций с начала 90-х годов. Велась системная пропагандистская работа по дискредитации самой идеи военной службы и подрыву доверия к военно-политическому руководству, создавались условия для массового уклонения граждан от военной повинности. Параллельно был запущен процесс подрыва потенциала и развала инфраструктуры военкоматов по всей территории страны. В 2014 году, на момент начала вторжения, военкоматы не были способны принять даже часть желающих, личные дела были просто утеряны, а помещения сданы под офисы или, как бывало, под кружки детской хореографии. Все эти годы, российская агентура внедрялась на ключевые должности в системе национальной безопасности. Ставилась цель „обезглавить“ руководство ВСУ — создавались невыносимые условия работы, урезались выплаты, сокращались пенсии. Только при Януковиче, один указ изданный гражданином РФ Саламатиным, о запрете полетов руководству военной авиации, обеспечил отток множества высококлассных специалистов», — рассказал волонтер.
«Сегодня ситуация с изменилась к лучшему, но все же стоит обратить особое внимание на заявления некоторых политиков. В то время, как противник наращивает силы, ужесточает мобилизационное законодательство и разрешает своим наемникам воевать за границей, а у нас нехватка кадров и недобор на контракт, Анатолий Гриценко открыто призывает отказаться от срочной службы в армии. Возникают вопросы, как минимум — это не профессионально, как максимум — сознательное подыгрывание врагу», — добавил Мирослав Гай.
В свою очередь, экс-сотрудник Главного управления разведки Украины, полковник Юрий Смищук в комментарии Guildhall отметил, что именно в период с 2005 года руководство страны начало активно спекулировать вопросом отказа от призыва на срочную службу в армию, а процесс мобилизации был серьезно упрощен.
«С 2005 года мобилизация в ВСУ свелась к набору личного состава. Все проводилось только „на бумаге“ — военные не перевооружались, никто не получал необходимую технику и обеспечение, все было просто угроблено. Руководство готовило фиктивные отчеты о мобилизации и, как результат, в 2014 году, мы были ослеплены, никто не располагал реальной информации об имеющихся силах и ресурсах. Те, кто занимал руководящие должности, отлично знали о возможных последствиях своей работы», — заявил полковник Смищук.
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Ни о чём. Где те тюрьмы, в которых сидят нарушивше не только Закон, а и обороспособность страны?! Без этого статья- пустой трёп власти, для отмазывания себя и ухода от статьи за бездействие.