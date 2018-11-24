Лукашенко о выборах: «чтобы в умах людей не было альтернативы»

Президент Беларуси Александр Лукашенко напутствовал чиновников работать так, чтобы белорусы проголосовали на предстоящих президентских и парламентских выборах за представителей от власти. Об этом он сказал в субботу, назначая нового председателя Мингорисполкома Анатолия Сивака.
«Я это никогда не скрывал и не скрываю: это экзамен, который мы все будем сдавать. Мы не будем довлеть над народом и продвигать какую-то одну кандидатуру, — сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА. — Мы должны подойти к выборам так, чтобы в умах людей даже не было альтернативы».
При этом Лукашенко отметил, что, естественно, будут альтернативные кандидаты в депутаты и президенты. «Но граждане Белоруссии при всех недостатках власти должны понимать и оценить власть положительно», — сказал глава государства.
Согласно календарю выборов и референдумов, выборы президента Беларуси в 2020 году должны пройти не позднее 20 августа, выборы депутатов Палаты представителей (нижней палаты парламента) — не позднее 10 сентября. Ранее глава центризибиркома Беларуси Лидия Ермошина заявляла, что выборы главы государства и депутатов парламента в 2020 году не будут проводиться в одно и то же время. Одну из кампаний, по ее словам, целесообразней провести в ноябре 2019 года.
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